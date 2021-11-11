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Путин указал Меркель на провокационную активность НАТО в Черном море

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с врио канцлера Германии Ангелой Меркель указал на провокационный характер учений США и их союзников по НАТО в Черном море и подчеркнул опасность таких маневров для обстановки в регионе. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

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«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев. В министерстве отметили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооруженным силам как США, так и их союзников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения альянса в регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В этот же день депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани назвал провокацией учения НАТО в Черном море. По его мнению, эти действия были организованы госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России. Он также отметил, что альянс в попытках угодить Вашингтону играет с огнем.

Ранее, 9 ноября, Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В настоящий момент в Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

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