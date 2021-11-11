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Юрист прокомментировала идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

Юрист Орехович оценила идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
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Возможность введения QR-кодов в общественном транспорте, магазинах и кафе действительно предусмотрена актуальными нормами законодательства. Об этом в четверг, 11 ноября, в беседе с «Известиями» заявила член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович.

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При этом, согласно Конституции Российской Федерации, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, подчеркнула она.

Как отмечает юрист, ряд экспертов ссылается на то, что право на передвижение может быть ограничено исключительно при условии введения режима чрезвычайного положения. Это связано с тем, что данное ограничение напрямую предусмотрено законом о ЧП.

В то же время в Конституции РФ прописана возможность ограничения прав и свобод человека и иными федеральными законами. Так, согласно ст. 31 Федерального закона № 52-ФЗ, ограничительные меры могут вводиться на территории отдельных субъектов в том числе региональными органами власти на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей.

При этом в правовых актах, по словам Орехович, закреплено, что права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.

«Таким образом, введение мер ограничения передвижения определенных групп лиц, не имеющих QR-кода, в условиях угрозы распространения заболевания, согласно законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, является правом региональных властей», — резюмировала специалист.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» выступил в поддержку инициативы по введению QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте. Он подчеркнул, что такие законопроекты нужны, если введение QR-кодов в местах массового скопления людей сбережет тысячи жизней.

Также инициативу положительно оценил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Он указал на то, что введение QR-кодов может действительно помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

О разработке соответствующих законопроектов ранее в четверг сообщил РБК со ссылкой на источники. Первый законопроект предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как уточнил собеседник издания, эта мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом и будет действовать до июня 2022 года.

При этом подчеркивается, что соответствующие решения будут принимать регионы. Нововведение подразумевает использование при посещении общественных мест QR-кодов, содержащих сведения о прививке или перенесенном заболевании. Также допускается предоставление справки о медотводе. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Второй законопроект включает поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта, подразумевающие введение QR-кодов для поездок на междугородных и международных рейсах.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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