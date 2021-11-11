Вирусолог одобрил возможное введение QR-кодов в общественном транспорте и магазинах

Введение QR-кодов в общественном транспорт, магазинах и кафе может действительно помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Такое мнение в четверг, 11 ноября, в беседе с «Известиями» выразил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Вот это должно помочь, потому что это реально предотвращение контактов вакцинированных с невакцинированными людьми», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, применение таких электронных пропусков вкупе с масштабной вакцинацией будет намного эффективнее в борьбе с распространением COVID-19, чем введение периодов нерабочих дней.

Ранее в этот же день в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что совместно с профильными ведомствами прорабатывают законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении на рассмотрение депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» выступил в поддержку инициативы по введению QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте. По его словам, данный законопроект пока не рассматривался на заседании комитета, однако региональные власти подобную практику уже ввели. Парламентарий указал, что, рассматривая вопрос ос стороны медицины, то такие законопроекты нужны, если введение QR-кодов в местах массового скопления людей сбережет тысячи жизней.

О разработке соответствующих законопроектов ранее в четверг сообщил РБК со ссылкой на источники. Так, согласно приведенной информации, первый законопроект предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Уточнялось, что эта мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом и будет действовать до июня 2022 года.

Решения о QR-кодах и деталях их использования, как подчеркивалось, будут принимать регионы. Поправки подразумевают, что региональные власти в рамках антиковидных мер должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий общественного питания и розничной торговли по QR-коду, который содержит информацию или о прививке от инфекции, или же о том, что человеке переболел COVID-19, или имеет медотвод о вакцинации при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля возможность останется только у имеющих медотвод от прививки.

Законопроектом медлаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестов на портал «Госуслуги» в течение суток, чтобы исключить задержки. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не коснется.

Также в материале говорилось, что второй законопроект изменит Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах введут обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября допустил отмену антиковидных ограничений и QR-кодов после того, как пандемия закончится. Он сообщил, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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