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В Кремле назвали условие отмены QR-кодов

Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 11 ноября, заявил, что отмена антиковидных ограничений и QR-кодов определенно может последовать после того, как пандемия кончится.

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«Сам по себе общественно-иммунный порог это не константа. За счет ревакцинации он должен поддерживаться на максимально возможной планке. Пока пандемия идет, резкие скачки происходят, это повод для ученых эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Пандемия продолжается, это очень серьезная угроза, которая требует очень серьезных мер», — отметил пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

«Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать (меры. — Ред.)», — добавил Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь российского заявил, что тема введения QR-кодов на транспорте на совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает возможности принятия на федеральном уровне новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сенатор добавила, что более строгие меры могут затронуть отдельные категории граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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