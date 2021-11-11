В ГД рассказали о мешающей врачам «цифровой пандемии»

Недостоверная информация о прививках против коронавируса распространяется в интернете. Вред от нее сопоставим с вредом от самого COVID-19. Об этом 11 ноября заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, врач Дмитрий Хубезов.

«У меня призыв в чем — не надо здесь делать такие заявления, которые, в общем, проверяются легко и иначе как театром абсурда, назвать нельзя. Действительно, сложная ситуация. И чтобы дать возможность нашим коллегам эффективно бороться — не надо морочить людям голову», — сказал Хубезов в ходе пленарного заседания.

Он призвал депутатов Госдумы бороться с распространением недостоверных сведений о вакцинации. Он отметил, что кроме вируса приходится стакиваться и с невежеством, что Хубезов считает «недостойным нашей страны».

«Почему такая ситуация возникла? Первое — безусловно, это сама пандемия. <…> Второе — это, безусловно, кроме вирусной пандемии, у нас есть еще и цифровая пандемия. А с этим вообще человечество столкнулось впервые в нашей истории. Огромное количество фейков, которые сейчас запущены в интернете», — добавил Хубезов.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что немного больше половины россиян пожилого возраста вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Он также напомнил, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19.

10 ноября медицинский юрист, руководитель компании «Юринк» Юрий Рыбко рассказал «Известиям», что уголовное наказание для так называемых антиваксеров предусмотрено с апреля 2020 года за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и отражено в ст. 207.1 Уголовного кодекса РФ.

В тот же день Мурашко заявил, что в России существуют меры по борьбе с антипрививочными движениями. Как указал глава ведомства, поведение врачей-«антиваксеров» является крайне некорректным.

9 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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