Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 пожилых россиян

Немного больше половины россиян пожилого возраста вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг, 11 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме «Россия — территория заботы».

Он также напомнил, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19.

«На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию. Это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию», — заключил Мурашко.

Ранее в этот день первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что Россия вышла на производство 150 млн комплектов вакцин от COVID-19 в квартал и планирует сохранить такую динамику. По его словам, основной объем производства вакцин приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт».

9 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

Вместе с тем 4 ноября директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге указал, что в Европейском регионе ВОЗ COVID-19 особенно быстро распространяется среди пожилого населения. По его словам, в настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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