Правительство выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры

Правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы помочь организациям культуры, правительство направит более 2 млрд рублей. Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность», — сказал он на заседании правительства.

Премьер-министр добавил, что это не первая мера поддержки сферы культуры в период пандемии, и помощь таким организациям продолжится.

Также Мишустин напомнил, что из-за распространения коронавирусной инфекции учреждениям культуры приходится непросто, по-прежнему действуют ограничения на посещение мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности и получают меньший доход, отметил он.

«При этом [они] должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причем в полном объеме», — заключил Мишустин.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице сохраняется ряд ограничений после окончания нерабочих дней. Так, посещать театры и музеи можно только при наличии QR-кодов.

2 июля в Минкультуры сообщили, что власти РФ готовят новые меры поддержки сферы культуры. В министерстве считают необходимым компенсировать театрам, музеям и другим федеральным учреждениям культуры часть расходов на зарплаты сотрудников, содержание зданий и выплату налогов.

Отмечалось, что для этого Минкультуры собирало данные о дефиците средств, связанном с недополучением внебюджетных доходов подведомственных учреждений, после чего направило обращение в Минфин для выделения дополнительного финансирования.

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