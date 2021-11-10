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Драгоценности дома Романовых проданы на аукционе за $885 тыс.

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На аукционе Sotheby’s в Женеве за $885 тыс. 10 ноября были проданы драгоценности дома Романовых, в частности, брошь с сапфиром и бриллиантом, передает корреспондент «Известий».

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Драгоценности принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне, которая доверила своему другу, британскому торговцу антиквариатом и аристократу Альберту Генри Стопфорду, перевезти их в Лондон.

Великая княгиня хотела сохранить украшения во время революции 1917 года. Альберт Стопфорд, переодетый рабочим, был отправлен тайно забрать драгоценности из еще не разграбленного 360-комнатного Владимирского дворца на Дворцовой набережной. После чего Стопфорд отправился в Кисловодск. 26 сентября 1917 года он отправился в Лондон, везя с собой 244 украшения Марии Павловны, включая сапфировую брошь и серьги. По прибытии драгоценности были сданы на хранение в банк. Спустя два года сама великая княгиня добралась до Европы, однако спустя пару месяцев умерла вследствие болезни.

Драгоценности были отданы ее дочери, принцессе Греции и Дании Елене, а затем передавались по наследству, пока не добрались до аукциона Sotheby’s в Женеве в 2009 году.

О том, что реликвии дома Романовых выставят на аукцион, стало известно 3 ноября. Глава торгов Оливье Вагнер рассказал, что эти драгоценности династии Романовых уже были представлены на торгах в 2009 году и проданы за $480 тыс. одной из княжеских семей Европы.

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