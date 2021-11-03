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На аукционе Sotheby's выставят украшения дома Романовых

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На аукционе Sotheby's в качестве топ-лота будут выставлены драгоценности династии Романовых. Об этом в среду, 3 ноября, в беседе с РЕН ТВ сообщил глава торгов Оливье Вагнер.

По его словам, планируется продать комплект из броши и серег с бриллиантами и сапфирами, которые принадлежали великой российской княгине Марии Павловне, тете императора Николая II и дочери великого князя Павла Александровича и греческой принцессы Александры Георгиевны.

Вагнер добавил, что эти драгоценности династии Романовых уже были представлены на торгах в 2009 году, тогда их приобрела одна из княжеских семей Европы.

«Они были переданы напрямую семьей великой княгини и куплены одной из княжеских семей Европы, которые сейчас вновь отдали их нам, чтобы они обрели новую жизнь. В 2009 году они были проданы за $480 тыс.», — пояснил он.

Торги пройдут 10 ноября в Женеве. Гарнитур был тайно вывезен из России накануне Октябрьской революции 1917 года. Эстимейт — $300–500 тыс.

В мае тиара итальянской королевской семьи продана на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 1,5 млн швейцарских франков ($1,66 млн).

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