Стали известны подробности ДТП с участием звезды фильма «Зимняя вишня»

Виновницей ДТП с участием звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на ее автомобиле BMW числятся 70 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Девушка доставлена в больницу с переломом руки.

Сафонову также доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ребер и надколенника. Кроме того, был госпитализирован еще один пострадавший.

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло ранее в этот день. По предварительным данным, три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.