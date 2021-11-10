Актриса Елена Сафонова пострадала в ДТП в центре Москвы

Российская актриса Елена Сафонова, известная по фильму «Зимняя вишня», попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Об этом 10 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, три автомобиля столкнулись на проспекте Мира. 65-летняя актриса была за рулем машины марки Hyundai.

Сафонову госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с переломом ребер и надколенника. Помимо артистки, в аварии пострадал еще один человек.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

9 ноября три человека получили травмы при столкновении машины скорой помощи и легковушки во Владикавказе. От удара медицинский автомобиль опрокинулся.

В этот же день сообщалось, что в Воронежской области один ребенок и четверо взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон».