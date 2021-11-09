Пять человек погибли в ДТП с участием двух легковушек под Воронежем

В Воронежской области один ребенок и четверо взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом 9 ноября сообщили в УМВД по региону.

Отмечается, что авария произошла в Верхнемамонском районе. Машины столкнулись лоб в лоб, пишет РЕН ТВ. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

В воскресенье, 3 октября, в Воронеже произошло ДТП с участием четырех машин. В результате аварии два пассажира Volkswagen — 40-летняя женщина и 12-летний мальчик — для оказания медицинской помощи доставлены в больницу.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что водитель «Лады Ларгус» столкнулся с Volkswagen Polo. После этого Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в припаркованные автомобили «Джили М Гранд» и ВАЗ-2110.