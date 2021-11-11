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Казенный долг: жертвам преступлений компенсируют траты на адвокатов

Государство полностью оплатит расходы потерпевших по прекращенным уголовным делам
Фото: Depositphotos.com/ginasanders
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Казенный долг: жертвам преступлений компенсируют траты на адвокатов
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2021-11-10 16:44:49
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Потерпевшие по уголовным делам, которые были прекращены по ряду нереабилитирующих оснований, смогут обжаловать постановление о назначении компенсации расходов на адвоката. Новация даст шанс получить обратно потраченные на процесс деньги в полном объеме. По действующему закону размер компенсации определяет следователь или дознаватель, руководствуясь гостарифом, который далек от рыночных цен. Если инициатива Минюста, 8 ноября одобренная правительственной комиссией, станет законом, потерпевший сможет получить реальное возмещение расходов на адвоката.

Средства на защиту

В понедельник, 8 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом РФ инициативу о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде («О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ). Инициатива предлагает закрепить в статье 125.1 УПК положение, позволяющее потерпевшему обжаловать в суде постановление о назначении компенсации на адвоката. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

— Сегодня постановление о компенсации принимается правоохранительными органами. Его размер рассчитывается, исходя из утвержденных государством тарифов, — объяснил член комиссии, председатель правления ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он считает, что право на обжалование назначенной суммы позволит жертве преступления рассчитывать на компенсацию в полном объеме. Сегодня компенсация расходов на один "судодень" адвоката по утвержденным Постановлением правительства РФ расценкам составляет 1550 рублейпримерно вчетверо ниже реальных цен.

Член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов уточняет, что обжалование возможно и сейчас, но суд не вправе назначить другую сумму — у него нет полномочий. Законопроект как раз предлагает наделить суд такими полномочиями.

Инициатива повышает социальную защиту жертв преступлений. Верховный суд России не раз указывал, что расходы потерпевших на адвокатов должны компенсироваться, и это может быть сделано за счет казны. Потерпевшим зачастую нужна правовая поддержка, в том числе для общения со следствием, ведь они не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело. Поэтому крайне важно обеспечить гарантии квалифицированной юридической помощи, — подчеркнул Владимир Груздев.

13 мая 2021 Конституционный суд издал постановление №18-П, в котором указал, что нынешняя норма закона не в полной мере обеспечивает право потерпевшего на получение компенсации за процессуальные издержки. Принятие законопроекта позволит привести положение УПК в соответствие с позицией Конституционного суда, отмечается в пояснительной записке.

Если потерпевший обратится в суд для перерасчета компенсации, суд будет исходить из реальных трат, а не гостарифов, добавил Владимир Груздев.

Судья проверит необходимость и оправданность расходов потерпевшего на основе представленных документов. Размер расходов будет определяться с учетом уровня инфляции.

Законопроект также предусматривает, что в случае смерти обвиняемого, издержки будут оплачены из федерального бюджета.

После рассмотрения проекта на заседании правительства он будет внесен в Госдуму, добавили в пресс-службе правительства.

Положено не всем

Обжаловать постановление следователя о компенсации смогут только потерпевшие по делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям, отметил в беседе с «Известиями» Артур Айрапетов.

К таким основаниям относится амнистия, истекший срок давности привлечения к ответственности, примирение сторон, деятельное раскаяние или же смерть подозреваемого, — перечислил юрист.

По его словам, следователи зачастую в принципе отказывают в компенсации. При этом, дел которые прекращаются по нереабилитирующему основанию, очень много. Особенно часто такие решения выносят по мелким кражам, дракам, побоям, клевете. Редко — по тяжким преступлениям, где практически отсутствуют примеры примирения сторон и деятельного раскаяния.

— Если дело не прекращено и виновный наказан, компенсацию потерпевшему выплатит виновная сторона. Государство ответственно только за те дела, которые были прекращены по независящим от вас и суда причинам, — добавил Артур Айрапетов.

Сумма компенсации, вероятно, будет зависеть от тарифов, которые устанавливают палаты адвокатов в регионах, считает юрист, судья в отставке Владимир Комсолев.

— Разумеется, потерпевший может заявить, что он потратил миллион. И может быть, даже не соврет. Однако возмещать средства ему, скорее всего, будут по средней стоимости адвокатских услуг. Обычный тариф составляет около 5 тыс. рублей за «судодень» адвоката, — отметил он.

Для получения компенсации в полном объеме потерпевший обязан предоставить в суд все подтверждающие документы о тратах. В противном случае он не будет иметь права на подачу жалобы, добавил юрист.

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