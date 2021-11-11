Казенный долг: жертвам преступлений компенсируют траты на адвокатов

Потерпевшие по уголовным делам, которые были прекращены по ряду нереабилитирующих оснований, смогут обжаловать постановление о назначении компенсации расходов на адвоката. Новация даст шанс получить обратно потраченные на процесс деньги в полном объеме. По действующему закону размер компенсации определяет следователь или дознаватель, руководствуясь гостарифом, который далек от рыночных цен. Если инициатива Минюста, 8 ноября одобренная правительственной комиссией, станет законом, п отерпевший сможет получить реальное возмещение расходов на адвоката.

Средства на защиту

В понедельник, 8 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом РФ инициативу о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде («О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ). Инициатива предлагает закрепить в статье 125.1 УПК положение, позволяющее потерпевшему обжаловать в суде постановление о назначении компенсации на адвоката. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

— Сегодня постановление о компенсации принимается правоохранительными органами. Его размер рассчитывается, исходя из утвержденных государством тарифов, — объяснил член комиссии, председатель правления ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он считает, что право на обжалование назначенной суммы позволит жертве преступления рассчитывать на компенсацию в полном объеме. Сегодня компенсация расходов на один "судодень" адвоката по утвержденным Постановлением правительства РФ расценкам составляет 1550 рублей — примерно вчетверо ниже реальных цен.

Член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов уточняет, что обжалование возможно и сейчас, но суд не вправе назначить другую сумму — у него нет полномочий. Законопроект как раз предлагает наделить суд такими полномочиями.

— Инициатива повышает социальную защиту жертв преступлений . Верховный суд России не раз указывал, что расходы потерпевших на адвокатов должны компенсироваться, и это может быть сделано за счет казны. Потерпевшим зачастую нужна правовая поддержка, в том числе для общения со следствием, ведь они не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело. Поэтому крайне важно обеспечить гарантии квалифицированной юридической помощи, — подчеркнул Владимир Груздев.

13 мая 2021 Конституционный суд издал постановление №18-П, в котором указал, что нынешняя норма закона не в полной мере обеспечивает право потерпевшего на получение компенсации за процессуальные издержки. Принятие законопроекта позволит привести положение УПК в соответствие с позицией Конституционного суда, отмечается в пояснительной записке.

Если потерпевший обратится в суд для перерасчета компенсации, суд будет исходить из реальных трат, а не гостарифов, добавил Владимир Груздев.

Судья проверит необходимость и оправданность расходов потерпевшего на основе представленных документов. Размер расходов будет определяться с учетом уровня инфляции.

Законопроект также предусматривает, что в случае смерти обвиняемого, издержки будут оплачены из федерального бюджета.

После рассмотрения проекта на заседании правительства он будет внесен в Госдуму, добавили в пресс-службе правительства.

Положено не всем

Обжаловать постановление следователя о компенсации смогут только потерпевшие по делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям, отметил в беседе с «Известиями» Артур Айрапетов.

— К таким основаниям относится амнистия, истекший срок давности привлечения к ответственности, примирение сторон, деятельное раскаяние или же смерть подозреваемого , — перечислил юрист.

По его словам, следователи зачастую в принципе отказывают в компенсации. При этом, дел которые прекращаются по нереабилитирующему основанию, очень много. Особенно часто такие решения выносят по мелким кражам, дракам, побоям, клевете . Редко — по тяжким преступлениям, где практически отсутствуют примеры примирения сторон и деятельного раскаяния.

— Если дело не прекращено и виновный наказан, компенсацию потерпевшему выплатит виновная сторона. Государство ответственно только за те дела, которые были прекращены по независящим от вас и суда причинам, — добавил Артур Айрапетов.

Сумма компенсации, вероятно, будет зависеть от тарифов, которые устанавливают палаты адвокатов в регионах, считает юрист, судья в отставке Владимир Комсолев.