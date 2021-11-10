75% преподавателей и сотрудников российских вузов вакцинировались от COVID-19

В России вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 75% преподавателей и сотрудников вузов. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в среду, 10 ноября, в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства.

«По системе высшего образования уровень вакцинации преподавателей и сотрудников составляет 75%, среди студентов этот показатель постоянно растет и на сегодняшний день составляет 32%», — заявил он.

Также Фальков отметил, что общим для всех высших учебных заведений стало решение об отмене массовых внеучебных мероприятий, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. При этом он подчеркнул, что коллективный иммунитет — важная составляющая. Именно поэтому планка привитых запланирована на уровне 80%, хотя в идеале все должны быть вакцинированы.

Также он подчеркнул, что текущая волна распространения коронавируса распространяется гораздо быстрее предыдущих, передает НСН.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов в городе будет совершенствоваться, и напомнил, что в столице необходимы QR-коды для посещения музеев и театров.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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