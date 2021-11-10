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В бундестаге предложили разместить беженцев из Белоруссии на Украине

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Беженцев, которые стремятся попасть из Белоруссии в Польшу, для начала можно разместить на Украине до того, как они оформят убежище в странах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Нильс Шмид в комментарии радио Deutschlandfunk, передает агентство SNA.

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Разрешив мигрантам находиться на украинской территории, Европа продемонстрирует, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС, считает парламентарий.

По его словам, другие соседние с ЕС европейские страны также могут помочь с размещением нелегалов и оформлением убежищ для них в Евросоюзе.

Политики в ряде восточноевропейских стран винят в осложнении ситуации на польской и литовской границе Минск и Москву. Депутат сейма Польши Януш Ковальский заявил 10 ноября, что Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

Также депутат считает необходимым требовать новых антироссийских санкций от Вашингтона. Если такие рестрикции будут введены, то у РФ «не будет денег, чтобы поддерживать Белоруссию», подчеркнул политик.

Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Комментируя миграционный кризис на границе, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 9 ноября, что мигранты с Ближнего Востока оказались на польско-белорусской границе по приглашению Германии. Немцы, по словам Лукашенко, составляют большинство членов мафиозной структуры, обеспечивающей транзит беженцев через Белоруссию.

В тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС согласовать расширенный список санкций против властей Белоруссии Как она отметила, республика должна перестать подвергать опасности жизнь людей, так как «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо».

Президент Польши Анджей Дуда 9 ноября предложил ввести санкции против тех авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

Кроме того, МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

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