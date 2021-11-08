Еврокомиссия рассмотрит авиасанкции против Белоруссии из-за мигрантов

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября призвала страны ЕС согласовать расширенный список санкций против властей Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей. Кроме того, она добавила, что ЕК рассмотрит возможность ввести санкции против авиакомпаний третьих стран.

«Я призываю государства-члены ЕС, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку», — говорится в ее заявлении по ситуации на границе Польши и Белоруссии.

По ее словам, республика должна перестать подвергать опасности жизнь людей, ведь «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо».

«ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», участвующих в перемещении людей, отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, Еврокомиссия вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит методы предотвращения гуманитарного кризиса, в том числе, рассмотрит вопрос, как обеспечить безопасное возвращение мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей.

В тот же день Пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционной ситуацией. Пограничный комитет Белоруссии, в свою очередь, не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Ранее сообщалось, что мигранты, которые пытаются прорваться в Польшу со стороны Белоруссии, разбили лагерь в районе населенного пункта Кузницы, недалеко от пограничного КПП.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Польская Gazeta.pl заявляет о том, что у мигрантов якобы нет возможности отправиться на официальный пограничный переход в Кузнице, куда они намеревались попасть. В связи с этим возникает давка и наблюдаются волнения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.