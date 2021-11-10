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Жителя Ялты арестовали за шпионаж в пользу Украины

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В Крыму разоблачили украинского шпиона, житель Ялты «работал» на Службу безопасности Украины, мужчина арестован. Об этом 10 ноября сообщили в ФСБ России.

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«Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в спецслужбе.

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год житель Ялты по заданию СБУ собирал и передавал сведения, составляющих государственную тайну. Речь идет о данных, в том числе, сотрудников органов ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Санкция по ней предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

24 июня жителя Симферополя задержали по делу о шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал для спецслужб страны информацию о полетах российских военных самолетов.

В конце марта Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу Украины. По версии следствия, обвиняемая в 2017–2018 годах выдавала украинской военной разведке секретную информацию.

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