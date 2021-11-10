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Из-за непогоды задержаны рейсы в аэропорту Хабаровска

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В Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий задержаны авиарейсы. Об этом сообщает аэропорт Хабаровска в своем Telegram.

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«417 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Чумикан за 9.11.2021 задержан по метеоусловиям в Чумикане. 409 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Херпучи задержан по метеоусловиям аэропорта назначения», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды задержаны вылеты в Николаевск-на-Амуре и в Советскую Гавань, а также в город Оха.

Самолеты в Благовещенск и Тынду в Амурской области, на поселок Шахтерск на Сахалине не вылетели вовремя из-за позднего прибытия воздушного судна, добавили в пресс-службе аэропорта.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

В Хабаровском крае с понедельника, 8 ноября, бушует циклон, который сместился на территорию Дальнего Востока с севера Корейского полуострова. В ближайшие несколько дней предвидятся ветер и осадки в виде дождя, мокрого снега.

9 ноября сообщалось о о том, что в Хабаровском крае вводили ограничения в движении пассажирских автобусов из-за неблагоприятных погодных явлений, связанных с выпадением осадков и образованием наледи на дорогах. Было ограничено движение автобусов на автодороге А-376 Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также на региональной дороге Николаевск-на-Амуре – поселок Озерпах в районе поселка Селихино.

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