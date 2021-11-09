Ограничения для пассажирских автобусов действуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ввели ограничения в движении пассажирских автобусов. Решение принято из-за неблагоприятных погодных явлений, связанных с выпадением осадков и образованием наледи на дорогах.

Так, с 9:00 9 ноября ограничено движение автобусов на автодороге А-376 Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. С 18:00 8 ноября действуют ограничения на региональной дороге Николаевск-на-Амуре – поселок Озерпах в районе поселка Селихино, уточняет ИА AmurMedia.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю обратилось ко всем автолюбителям и водителям грузовиков с просьбой соблюдать меры безопасности, правила движения и скоростной режим. Также рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.