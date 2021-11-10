Экс-миллиардер Сергей Сафоничев попался на фальшивой справке

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, 2 ноября отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы начал проверку по сообщению о возможном преступлении — фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ, наказание в диапазоне от штрафа до ареста). Продавец часов премиум-класса и банкрот с долгом в 3 млрд Сергей Сафоничев, а также еще четыре человека могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, связанные с экстренной продажей автомобилей Сафоничевым, — фальшивка.

В течение трех дней — с 19 по 21 мая 2015 года — Сергей Сафоничев снял с учета пять автомобилей Mercedes, а также BMW и Maybach и переоформил их на членов семьи П.

«Все сделки совершены по цене значительно ниже рыночной, в пределах 250 тыс. рублей за автомобиль», — рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах.

По мнению эксперта «Известий», цена занижена как минимум в 10 раз.

Компания, через которую реализовывалось имущество, была ликвидирована за месяц до сделки. Фирма из Твери, оценившая автомобили, к тому времени не имела права этого делать, так как находилась в процессе ликвидации. По подозрению следователей, отчеты осмотра транспортных средств, где перечислены повреждения, фальсифицированы.

Сергей Сафоничев, семейство покупателей и некто В., представившая 21 июля 2020 года в Арбитражном суде Москвы фальшивые, как считает следствие, отчеты оценщика, могут стать подозреваемыми по уголовному делу.

Сделка была совершена вскоре после того, как в марте 2015 года Федеральная таможенная служба (ФТС) завершила серию изъятий эксклюзивных часов и украшений, ввезенных в страну с нарушением таможенного законодательства. Предположительно, элитный товар предназначался Сергею Сафоничеву и был им оплачен на заемные средства.

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Сколько натикало: как экс-миллиардер попался на фальшивой справке