Сколько натикало: как экс-миллиардер попался на фальшивой справке
Сергей Сафоничев — человек, которого называли королем серого рынка luxury-часов, счастливо избежавший расплаты за рекордную контрабанду, — может попасть под уголовную статью за фальшивые документы. Следственный комитет (СК) проводит проверку в отношении него и группы товарищей, которые за считанные дни якобы выкупили автопарк Сафоничева, когда над ним сгустились тучи. По искам Федеральной таможенной службы (ФТС) были конфискованы швейцарские часы и другие ценности из подпольного салона, скорее всего, принадлежащие фигуранту.
Пройти проверку
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, 2 ноября отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы (где прописан Сергей Сафоничев), начал проверку по сообщению о возможном преступлении — фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ, наказание в диапазоне от штрафа до ареста). Он и еще четверо могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, связанные с экстренной продажей автомобилей Сафоничевым, — фальшивка.
— Согласно законодательству, проверка сообщения о преступлении может длиться максимум 30 суток, — объяснил адвокат МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. — Далее следователь обязан возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении. Однако на практике сроки проверки могут увеличиваться. Если в возбуждении дела будет отказано, а прокурор, руководитель следственного органа или суд отменит это постановление, назначается дополнительная проверка, тоже до 30 суток, и такое может происходить неоднократно.
Таким образом, главный персонаж этого сюжета Сергей Сафоничев рискует втянуться в долгую полицейско-судебную сагу. Впрочем, это ему не впервой: он уже фигурирует в нескольких.
Али-Баба и группа таможенников
С формальной точки зрения Сергей Сафоничев — просто частное лицо, москвич 1962 года рождения, который коллекционирует дорогие часы, люксовые украшения, сумки и тому подобное. Часть коллекции он реализовывал легально через связанные с ним юрлица. Но львиная доля добра пряталась за неприметной дверью.
— На Большой Дорогомиловской он брал в субаренду нежилое помещение, где хранил свою коллекцию, — на условиях анонимности сказал «Известиям» человек, хорошо знавший Сафоничева в середине 2010-х.
По версии СМИ, Сафоничев на протяжении 20 лет был воротилой серого рынка элитных часов. Нежилое помещение на Большой Дорогомиловской якобы служило тайным салоном, в котором шла торговля только для влиятельных и доверенных клиентов. Насколько богат был Сергей Сафоничев, оценить сложно, но по косвенным признакам понятно, что мужчина не бедствовал.
С декабря 2014 по март 2015 года ФТС провела серию изъятий эксклюзивного импорта, ввезенного с нарушением таможенного законодательства, в том самом помещении на Дорогомиловской. Представители службы назвали это место «пещерой Али-Бабы».
— Были обнаружены незаконно ввезенные в Россию товары ориентировочной стоимостью свыше 9 млрд рублей. В том числе наручные часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, дорогостоящие предметы одежды, алкогольная и табачная продукция, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.
Эту операцию на брифингах и в пресс-релизах таможенники называли крупнейшей в истории ведомства.
Правда, 24 административных дела за нарушение таможенного законодательства возбуждались не против Сафоничева, а против арендатора «пещеры» — ООО «Грэйс».
— Сергей Владимирович настаивал на том, что коллекция не товар и принадлежит ему, а «Грэйс» тут ни при чем, — рассказал анонимный знакомый Сафоничева. — Но таможенникам было выгодно повесить контрабанду на юрлицо, потому что соответствующая статья административного кодекса предусматривает наказание и конфискацию в отношении юридических и должностных лиц.
«Грэйс» оспаривала административные дела, предоставляя в ФТС договоры поставки с юрлицами и ИП, по тем или иным причинам недействительные или даже поддельные (факт зафиксирован судебным решением).
— По 21 делу об административных правонарушениях судами вынесены постановления о назначении ООО «Грэйс» административных наказаний в виде конфискации предметов административных правонарушений общей рыночной стоимостью, согласно экспертным заключениям, свыше 7 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе ФТС.
Конфискованное имущество в 2016–2019 годы было передано Гохрану, Росимуществу и АО «Росспиртпром». Но в результате сложной судебной коллизии часть арестованных ценностей вернулась арендатору «пещеры», ООО «Грэйс» — по данным ФТС, на сумму около 2 млрд рублей. В ряде СМИ звучала версия, что спасенное от казны добро отправилось в интернет-магазины, но анонимный знакомый Сафоничева утверждает иное: « Вернули в основном только отечественные часы, мелочь. Сергея Владимировича, по сути, разорили, ведь он покупал часы в долг».
Как сообщили в пресс-службе ФТС, после операции в «пещере» в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
— Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в управление на транспорте МВД России по ЦФО, должностным лицом которого следствие приостановлено 22 ноября 2019 года в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, — сказали представители ведомства.
«Мерседесы» по дешевке
13 мая 2019 года чета Сафоничевых решением Кунцевского суда поделила недвижимое имущество (более десятка жилых и нежилых помещений), что спасло от взыскания его половину. А спустя четыре месяца, 26 сентября, Сергей Сафоничев был признан банкротом. Долгов оказалось на 3 млрд рублей.
Но еще весной 2015 года после серии конфискаций и начала мытарств контрабандных драгоценностей их владелец, вероятно, понял, что в обещанные сроки рассчитаться с кредиторами не удастся. Помимо недвижимости Сафоничев минимизировал свой автопарк, продав семь премиум-автомобилей за три дня членам одной семьи. Именно эта сделка стала сегодня объектом внимания Следственного комитета.
В течение трех дней — с 19 по 21 мая 2015 года — он снял с учета пять Mercedes, а также BMW и Maybach и переоформил их на членов семьи П.
— Все сделки совершены по цене значительно ниже рыночной, в пределах 250 тыс. рублей за автомобиль, — рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. — При этом один только «блатной» номерной знак стоил миллион.
Компания, через которую реализовывалось имущество, была ликвидирована за месяц до сделки. Фирма из Твери, так дешево оценившая автомобили, к тому времени не имела права этого делать, так как находилась в процессе ликвидации. По подозрению следователей, отчеты осмотра транспортных средств, где перечислены повреждения, фальсифицированы.
«Известия» предоставили список проданных автомобилей эксперту и попросили высказать свое мнение. В списке машины Mercedes-AMG 2004–2012 годов выпуска, BMW 2010 года и Maybach 2008-го.
— Автомобиль такого класса с небольшим пробегом, в хорошем состоянии, 2004–2005 годов выпуска даже сейчас стоит минимум 2 млн рублей, — сказал оценщик Дмитрий Сергеев. — А в 2015 году о сумме меньше 4–5 млн даже нечего говорить. Допустим, он спешил продать, но и за половину рыночной цены каждый из этих автомобилей улетел бы.
Цена в 250 тыс. вкупе с сомнительными продажными документами навели следствие на подозрение о фиктивной сделке. А Сафоничев, семейство покупателей и некто В., представившая 21 июля 2020 года в Арбитражном суде Москвы фальшивые, как считает следствие, отчеты оценщика, могут стать подозреваемыми по уголовному делу.
Тем временем реструктуризация трехмиллиардного долга идет ни шатко ни валко. Меняются финансовые управляющие, долги перепродаются, список кредиторов корректируется, количество исков в арбитраж по этому долговому делу исчисляется десятками.
— Практика по таким делам разная. Еще лет пять назад у должника был шанс избежать ответственности, спрятать деньги или взять кредит и уехать за границу. Но сейчас ситуация кардинально меняется, — отметил основатель и CEO консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко. — Стала работать ст. 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Лишения свободы она не предусматривает, только штраф, и мне известно немало случаев, когда суды выносят такие приговоры должникам.
Связаться с Сергеем Сафоничевым не удалось, хотя его знакомый в беседе с «Известиями» вспомнил, что в лучшие времена у того в личном пользовании было чуть ли не 20 телефонов.