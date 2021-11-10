Сколько натикало: как экс-миллиардер попался на фальшивой справке

Сергей Сафоничев — человек, которого называли королем серого рынка luxury-часов, счастливо избежавший расплаты за рекордную контрабанду, — может попасть под уголовную статью за фальшивые документы . Следственный комитет (СК) проводит проверку в отношении него и группы товарищей, которые за считанные дни якобы выкупили автопарк Сафоничева, когда над ним сгустились тучи. По искам Федеральной таможенной службы (ФТС) были конфискованы швейцарские часы и другие ценности из подпольного салона, скорее всего, принадлежащие фигуранту.

Пройти проверку

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, 2 ноября отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы (где прописан Сергей Сафоничев), начал проверку по сообщению о возможном преступлении — фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ, наказание в диапазоне от штрафа до ареста). Он и еще четверо могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, связанные с экстренной продажей автомобилей Сафоничевым, — фальшивка.

— Согласно законодательству, проверка сообщения о преступлении может длиться максимум 30 суток , — объяснил адвокат МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. — Далее следователь обязан возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении. Однако на практике сроки проверки могут увеличиваться . Если в возбуждении дела будет отказано, а прокурор, руководитель следственного органа или суд отменит это постановление, назначается дополнительная проверка, тоже до 30 суток, и такое может происходить неоднократно.

Таким образом, главный персонаж этого сюжета Сергей Сафоничев рискует втянуться в долгую полицейско-судебную сагу. Впрочем, это ему не впервой: он уже фигурирует в нескольких.

Фото: commons.wikimedia.org/Mik6363 Сергей Сафоничев

Али-Баба и группа таможенников

С формальной точки зрения Сергей Сафоничев — просто частное лицо , москвич 1962 года рождения, который коллекционирует дорогие часы, люксовые украшения, сумки и тому подобное. Часть коллекции он реализовывал легально через связанные с ним юрлица. Но львиная доля добра пряталась за неприметной дверью.

— На Большой Дорогомиловской он брал в субаренду нежилое помещение, где хранил свою коллекцию, — на условиях анонимности сказал «Известиям» человек, хорошо знавший Сафоничева в середине 2010-х.

По версии СМИ, Сафоничев на протяжении 20 лет был воротилой серого рынка элитных часов . Нежилое помещение на Большой Дорогомиловской якобы служило тайным салоном, в котором шла торговля только для влиятельных и доверенных клиентов. Насколько богат был Сергей Сафоничев, оценить сложно, но по косвенным признакам понятно, что мужчина не бедствовал.

С декабря 2014 по март 2015 года ФТС провела серию изъятий эксклюзивного импорта, ввезенного с нарушением таможенного законодательства, в том самом помещении на Дорогомиловской. Представители службы назвали это место «пещерой Али-Бабы».

— Были обнаружены незаконно ввезенные в Россию товары ориентировочной стоимостью свыше 9 млрд рублей. В том числе наручные часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, дорогостоящие предметы одежды, алкогольная и табачная продукция, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.

Эту операцию на брифингах и в пресс-релизах таможенники называли крупнейшей в истории ведомства.

Правда, 24 административных дела за нарушение таможенного законодательства возбуждались не против Сафоничева, а против арендатора «пещеры» — ООО «Грэйс».

— Сергей Владимирович настаивал на том, что коллекция не товар и принадлежит ему, а «Грэйс» тут ни при чем, — рассказал анонимный знакомый Сафоничева. — Но таможенникам было выгодно повесить контрабанду на юрлицо, потому что соответствующая статья административного кодекса предусматривает наказание и конфискацию в отношении юридических и должностных лиц.

Сколько натикало Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Грэйс» оспаривала административные дела, предоставляя в ФТС договоры поставки с юрлицами и ИП, по тем или иным причинам недействительные или даже поддельные (факт зафиксирован судебным решением).

— По 21 делу об административных правонарушениях судами вынесены постановления о назначении ООО «Грэйс» административных наказаний в виде конфискации предметов административных правонарушений общей рыночной стоимостью, согласно экспертным заключениям, свыше 7 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе ФТС.

Конфискованное имущество в 2016–2019 годы было передано Гохрану, Росимуществу и АО «Росспиртпром». Но в результате сложной судебной коллизии часть арестованных ценностей вернулась арендатору «пещеры», ООО «Грэйс» — по данным ФТС, на сумму около 2 млрд рублей. В ряде СМИ звучала версия, что спасенное от казны добро отправилось в интернет-магазины, но анонимный знакомый Сафоничева утверждает иное: « Вернули в основном только отечественные часы, мелочь. Сергея Владимировича, по сути, разорили, ведь он покупал часы в долг».

Как сообщили в пресс-службе ФТС, после операции в «пещере» в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

— Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в управление на транспорте МВД России по ЦФО, должностным лицом которого следствие приостановлено 22 ноября 2019 года в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, — сказали представители ведомства.

Сколько натикало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мерседесы» по дешевке

13 мая 2019 года чета Сафоничевых решением Кунцевского суда поделила недвижимое имущество (более десятка жилых и нежилых помещений) , что спасло от взыскания его половину. А спустя четыре месяца, 26 сентября, Сергей Сафоничев был признан банкротом . Долгов оказалось на 3 млрд рублей.

Но еще весной 2015 года после серии конфискаций и начала мытарств контрабандных драгоценностей их владелец, вероятно, понял, что в обещанные сроки рассчитаться с кредиторами не удастся . Помимо недвижимости Сафоничев минимизировал свой автопарк, продав семь премиум-автомобилей за три дня членам одной семьи . Именно эта сделка стала сегодня объектом внимания Следственного комитета.

В течение трех дней — с 19 по 21 мая 2015 года — он снял с учета пять Mercedes, а также BMW и Maybach и переоформил их на членов семьи П.

— Все сделки совершены по цене значительно ниже рыночной, в пределах 250 тыс. рублей за автомобиль , — рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. — При этом один только «блатной» номерной знак стоил миллион.

Компания, через которую реализовывалось имущество, была ликвидирована за месяц до сделки . Фирма из Твери, так дешево оценившая автомобили, к тому времени не имела права этого делать, так как находилась в процессе ликвидации. По подозрению следователей, отчеты осмотра транспортных средств, где перечислены повреждения, фальсифицированы.

«Известия» предоставили список проданных автомобилей эксперту и попросили высказать свое мнение. В списке машины Mercedes-AMG 2004–2012 годов выпуска, BMW 2010 года и Maybach 2008-го.

Сколько натикало Фото: ТАСС/picture alliance/SVEN SIMON

— Автомобиль такого класса с небольшим пробегом, в хорошем состоянии, 2004–2005 годов выпуска даже сейчас стоит минимум 2 млн рублей, — сказал оценщик Дмитрий Сергеев. — А в 2015 году о сумме меньше 4–5 млн даже нечего говорить. Допустим, он спешил продать, но и за половину рыночной цены каждый из этих автомобилей улетел бы.

Цена в 250 тыс. вкупе с сомнительными продажными документами навели следствие на подозрение о фиктивной сделке . А Сафоничев, семейство покупателей и некто В., представившая 21 июля 2020 года в Арбитражном суде Москвы фальшивые, как считает следствие, отчеты оценщика, могут стать подозреваемыми по уголовному делу.

Тем временем реструктуризация трехмиллиардного долга идет ни шатко ни валко . Меняются финансовые управляющие, долги перепродаются, список кредиторов корректируется, количество исков в арбитраж по этому долговому делу исчисляется десятками.

— Практика по таким делам разная. Еще лет пять назад у должника был шанс избежать ответственности, спрятать деньги или взять кредит и уехать за границу. Но сейчас ситуация кардинально меняется , — отметил основатель и CEO консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко. — Стала работать ст. 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Лишения свободы она не предусматривает, только штраф, и мне известно немало случаев, когда суды выносят такие приговоры должникам.

Связаться с Сергеем Сафоничевым не удалось, хотя его знакомый в беседе с «Известиями» вспомнил, что в лучшие времена у того в личном пользовании было чуть ли не 20 телефонов.