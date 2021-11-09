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Ватикан призвал ЕС принять ответственность за миграционный кризис

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Страны Евросоюза должны принять ответственность за мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил пресс-секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер.

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«Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев. Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Галлахер отметил, что в Польше церковь критикует подход правительства к этому вопросу и пытается призвать власти к более гуманному и гибкому подходу.

«Я призываю всех смотреть на эту ситуацию не в численном отношении, а <...> с точки зрения судеб людей, таких же, как мы, которые столкнулись с очень серьезной ситуацией. Безусловно, есть те, кто несет ответственность за развитие этой ситуации, и они должны взять на себя свою часть ответственности», — заключил он.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда заявил, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь указал, что миграционный кризис должен быть урегулирован при соблюдении норм международного гуманитарного права. Он призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в сложившейся ситуации.

При этом заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин подчеркнул, что ситуация с мигрантами нагнетается европейской стороной. По его словам, это также не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики.

МИД Польши 9 ноября призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва в свою очередь ранее объявила о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго.

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