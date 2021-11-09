Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти
Мир
Захарова указала на ответственность Запада в миграционном кризисе
Армия
Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море
Мир
ЕС приостановил упрощенную выдачу виз для официальных лиц Белоруссии
Интернет
Netflix запустит свой аналог TikTok для детей
Экономика
Пенсии по случаю потери кормильца будут назначать беззаявительно с 2023 года
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Сюжет:

Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

Мурашко: ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Об этом 9 ноября заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Незаслуженный отдых: как нерабочие дни повлияли на эпидситуацию
Вирусологи назвали самые эффективные меры против COVID-19

Он отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

«В период праздничных и нерабочих дней медицинская служба оказывала всю необходимую помощь, в том числе продолжала активно вакцинацию населения», — сказал министр.

По словам Мурашко, за нерабочие дни были привито 3,7 млн россиян. Как он отметил, технических препятствий на пути получения вакцин от коронавируса нет, работают более 90 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады. Первый компонент вакцины получили 62 млн человек.

«Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», — добавил глава Минздрава.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после нерабочих дней. По его словам, на 15% снизилось число заболевших.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021