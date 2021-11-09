Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

Ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Об этом 9 ноября заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Он отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

«В период праздничных и нерабочих дней медицинская служба оказывала всю необходимую помощь, в том числе продолжала активно вакцинацию населения», — сказал министр.

По словам Мурашко, за нерабочие дни были привито 3,7 млн россиян. Как он отметил, технических препятствий на пути получения вакцин от коронавируса нет, работают более 90 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады. Первый компонент вакцины получили 62 млн человек.

«Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», — добавил глава Минздрава.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после нерабочих дней. По его словам, на 15% снизилось число заболевших.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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