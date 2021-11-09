Погибшего в Петербурге бойца СОБРа наградят за мужество

Сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), который погиб в Санкт-Петербурге при задержании группы телефонных мошенников, могут наградить. Об этом 9 ноября сообщили в Росгвардии.

Ранее в этот день сотрудник СОБРа погиб на Пулковском шоссе в Пушкинском районе Северной столицы. Сотрудники ведомства помогали коллегам из полиции изучать полученные данные об очередном эпизоде обмана людей телефонными аферистами под предлогом помощи родственникам.

По предварительной информации, один из подозреваемых, пытавшийся скрыться, сбил бойца на автомобиле, а затем переехал его.

новость дополняется