Появились кадры с места гибели сотрудника СОБРа в Петербурге

В распоряжении «Известий» о вторник, 9 ноября, появились первые кадры с места гибели сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в Санкт-Петербурге. Силовик погиб при задержании мошенников. Один из подозреваемых сбил его на автомобиле.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе примерно 8:00 около дома одной из жертв мошенников. Так, во время поимки одного из подозреваемых тот на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Он погиб на месте.

Полицейские менее чем за час заблокировали автомобиль с предполагаемым подозреваемым. В настоящее время водитель машины доставлен в отдел полиции.

Согласно предварительным данным, речь идет о телефонных мошенниках, которые занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, к примеру, в ДТП.