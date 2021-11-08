Двое сирийских военных пострадали в результате авиаударов Израиля

В результате воздушной атаки Израиля в провинции Хомс и Туртусу ранения получили двое сирийских военнослужащих. Об этом понедельник, 8 ноября, сообщило сирийское агентство SANA.

«Сегодня в 19:16 (совпадает с мск) Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях. Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении.

О том, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Хомс, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что звуки взрывов слышны в ливанских поселениях района Аккар, расположенных близ границы с Сирией.

3 ноября Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду сирийского Дамаска. Авиаудар был произведен несколькими ракетами со стороны северной Палестины. Целью была точка в районе Закия.

30 октября противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар. Двое военных армии САР были ранены, причинен материальный ущерб. Позднее выяснилось, что был произведен израильский авиаудар по объектам противовоздушной обороны под Дамаском.

3 сентября ПВО Сирии уничтожили 21 из 24 ракет, выпущенных военно-воздушными силами Израиля около 1:30 ночи. Тем же днем оборонные средства отразили ракетные атаки ВВС Израиля по враждебным воздушным целям в небе над Дамаском.

15 марта исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища. Свыше 5,6 млн человек покинули САР с 2011 года, еще 6,6 млн стали беженцами внутри страны, приводит статистику ООН.