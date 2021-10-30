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Двое сирийских военных ранены под Дамаском в результате удара Израиля
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Двое сирийских военных ранены под Дамаском в результате удара Израиля

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Двое военных армии САР пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) под Дамаском, заявил 30 октября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

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По его словам, налет четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты произошел ранее в субботу примерно в полдень. Отмечается, что они выпустили восемь ракет, из них две сбил комплекс ПВО российского производства «Бук-М2Э».

«30 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся 20 км западнее и 12 км северо-западнее Дамаска», — сказал Кулить на брифинге.

По его словам, в результате авиаудара причинен незначительный ущерб инфраструктуре. Кроме того, двое военнослужащих САР получили ранения.

Ранее в субботу агентство SANA сообщило, что противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар. Никаких других подробностей не было приведено.

Также в субботу террористы, позиции которых дислоцированы в Идлибе, атаковали поселок Джурин на северо-западе провинции Хама. Ракета упала в центре поселка в районе Аль-Габ, повреждения получили автомобили и здания.

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