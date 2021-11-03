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Израиль выпустил несколько ракет по пригороду сирийского Дамаска

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Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду сирийского Дамаска. Воздушная атака началась со стороны Голанских высот, сообщает сирийское госагентство SANA.

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«Сегодня на рассвете израильский противник нанес ракетный удар с воздуха по населенному пункту в пригороде Дамаска. Это привело к некоторым материальным потерям», — говорится в сообщении.

Военный источник добавил, что удар совершен около 0:56 по местному времени (1:56 мск). Авиаудар произведен несколькими ракетами со стороны северной Палестины. Целью была точка в районе Закия.

Несколько дней назад, 30 октября, противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар. Двое военных армии САР были ранены, причинен материальный ущерб. Позднее выяснилось, что был произведен израильский авиаудар по объектам противовоздушной обороны под Дамаском.

По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя, налет четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты произошел ранее в субботу примерно в полдень. Они выпустили восемь ракет, из них две сбил комплекс ПВО российского производства «Бук-М2Э».

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