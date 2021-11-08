ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Хомс. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Наши ПВО отражают вражескую атаку в небе над провинцией Хомс», — говорится в сообщении.

По данным ливанских СМИ, звуки взрывов слышны в ливанских поселениях района Аккар, расположенных близ границы с Сирией.

3 ноября Израиль нанес серию ракетных ударов по пригороду сирийского Дамаска. Авиаудар был произведен несколькими ракетами со стороны Северной Палестины. Целью была точка в районе Закия.

30 октября противовоздушная оборона Дамаска отразила ракетный удар. Двое военных армии САР были ранены, причинен материальный ущерб. Позднее выяснилось, что был произведен израильский авиаудар по объектам противовоздушной обороны под Дамаском.

В сентябре, 3-го числа, ПВО Сирии уничтожили 21 из 24 ракет, выпущенных военно-воздушными силами Израиля около 1:30 ночи. Тем же днем оборонные средства отразили ракетные атаки ВВС Израиля по враждебным воздушным целям в небе над Дамаском.

15 марта исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища. Свыше 5,6 млн человек покинули САР с 2011 года, еще 6,6 млн стали беженцами внутри страны, приводит статистику ООН.