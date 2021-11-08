Прямой эфир
Мир
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе на границе со стороны Польши
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Общество
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского
Мир
В Тбилиси начался митинг в поддержку Саакашвили
Политика
Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Авто
В ГИБДД Москвы призвали водителей поменять летние шины на зимние
Мир
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе
Экономика
Минфин предложил запретить вывоз отходов и лома драгметаллов на полгода
Мир
Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Экономист предрек скорую развязку в вопросе сертификации СП-2

Экономист Коренев спрогнозировал скорую развязку в вопросе сертификации СП-2
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономист Алексей Коренев заявил, что союзникам в ЕС необходимо оперативно принять решение о сертификации «Северного потока – 2», поскольку запас прочности энергетической системы союза находится на пределе, несмотря на то, что Россия выразила готовность увеличить прокачку газа в ЕС на 54%.

Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года
Кто в этом заинтересован, а кто не очень

Как пояснил эксперт в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 8 ноября, вероятнее всего, развязка этой истории наступит в ближайшие дни. По его словам, невозможно предсказать, покроет ли увеличение поставок нужды Европы, поскольку это будет зависеть от того, каким будет грядущий зимний сезон.

«Для того чтобы пережить холодную зиму, необходимо, чтобы газохранилища были заполнены на 90%. Сейчас у ЕС есть только 70%, им не хватает очень больших объемов, так что, если не начать шевелиться, Европа может замерзнуть», — отметил специалист.

Коренев напомнил, что Германия пообещала сертифицировать газопровод к 8 января, но теперь речь идет уже о запуске «Северного потока – 2» не раньше мая, что, по мнению экономиста, говорит о том, что европейцы расслабились, решив, что Россия поможет им вне зависимости от ситуации.

27 октября президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы в европейских газохранилищах после пополнения российских резервов. Глава компании Алексей Миллер заявил, что закачка газа в российские подземные хранилища завершится к 8 ноября.

7 ноября премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для ФРГ в преддверии холодной зимы. По его словам, растущий дефицит ресурсов в совокупности с ростом цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать газовые электростанции.

6 ноября издание Der Spiegel сообщило, что федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны ЕС.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021