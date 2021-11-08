Экономист предрек скорую развязку в вопросе сертификации СП-2

Экономист Алексей Коренев заявил, что союзникам в ЕС необходимо оперативно принять решение о сертификации «Северного потока – 2», поскольку запас прочности энергетической системы союза находится на пределе, несмотря на то, что Россия выразила готовность увеличить прокачку газа в ЕС на 54%.

Как пояснил эксперт в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 8 ноября, вероятнее всего, развязка этой истории наступит в ближайшие дни. По его словам, невозможно предсказать, покроет ли увеличение поставок нужды Европы, поскольку это будет зависеть от того, каким будет грядущий зимний сезон.

«Для того чтобы пережить холодную зиму, необходимо, чтобы газохранилища были заполнены на 90%. Сейчас у ЕС есть только 70%, им не хватает очень больших объемов, так что, если не начать шевелиться, Европа может замерзнуть», — отметил специалист.

Коренев напомнил, что Германия пообещала сертифицировать газопровод к 8 января, но теперь речь идет уже о запуске «Северного потока – 2» не раньше мая, что, по мнению экономиста, говорит о том, что европейцы расслабились, решив, что Россия поможет им вне зависимости от ситуации.

27 октября президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы в европейских газохранилищах после пополнения российских резервов. Глава компании Алексей Миллер заявил, что закачка газа в российские подземные хранилища завершится к 8 ноября.

7 ноября премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для ФРГ в преддверии холодной зимы. По его словам, растущий дефицит ресурсов в совокупности с ростом цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать газовые электростанции.

6 ноября издание Der Spiegel сообщило, что федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны ЕС.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.