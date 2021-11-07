Премьер Баварии призвал к скорейшему запуску СП-2 перед холодной зимой

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер уверен: скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы. Об этом он заявил в беседе с газетой Westdeutsche Allgemeine Zeitung 6 ноября.

«Для обеспечения энергоснабжения нужна разумная стратегия. И в этом немалую роль играет запуск трубопровода «Северный поток — 2», чтобы урегулироваться цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать, как цены растут в преддверии холодной зимы», — заявил политик.

Зёдер добавил, что в нынешних условиях, когда Германия заявила о готовности сократить и прекратить использование угля и ядерной энергетики, растущий дефицит ресурсов в совокупности с ростом цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать газовые электростанции.

«Северный поток — 2» просто станет надежной основой для того, чтобы у нас был стабильный доступ к газу в Германии», — добавил Зёдер.

Ранее 6 ноября издание Der Spiegel сообщило, что федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза (ЕС).

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.