Опубликовано видео попытки мигрантов перейти границу Польши

Нелегальные мигранты дошли до границы Белоруссии с Польшей и пытаются ее перейти, сообщает польская сторона. Министерство внутренних дел Польши в понедельник, 8 ноября, опубликовало видео, на котором мигранты якобы пытаются прорваться через забор.

На опубликованных кадрах можно заметить, как на границе между Белоруссией и Польшей выстроились пограничники. При этом они пытаются оттеснить людей, которые расположились возле ограждения.

Польский физик-теоретик, в свою очередь, призвал в Twitter обратиться к НАТО за помощью, поскольку, по его словам, мигранты уже принимают попытки прорыва через границу.

Польская Gazeta.pl заявляет о том, что у мигрантов якобы нет возможности отправиться на официальный пограничный переход в Кузнице, куда они намеревались попасть. В связи с этим возникает давка и наблюдаются волнения.

Как заявили в погранслужбе Польши, мигранты, прорвавшиеся в страну, будут возвращены обратно — на сопредельную сторону.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

При этом глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.