Правительство России проведет цифровую трансформацию в промышленности

Правительство собирается провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Также кабмин утвердил два стратегических направления в сфере цифровых решений.

«Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной», — добавил премьер-министр.

В частности, будет создана единая централизованная цифровая платформа, с ее помощью 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

Кроме того, власти намерены создать единый контакт-центр, где можно будет получить всю нужную информацию по теме социальной защиты.

Мишустин уточнил, что запуск электронного кадрового документооборота позволит упростить кадровые вопросы и расширить возможности для дистанционной занятости.

Четвертый проект правительства — портал «Работа в России», который позволит соискателям находить подходящие вакансии.

12 марта 2020 года Мишустин отметил, что роль нефти, золота и платины в XXI веке будут играть цифровые данные. Он подчеркнул, что преимущество данных — в их неисчерпаемости, и чем их больше, тем больше добавленной стоимости.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.