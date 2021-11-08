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Американский офицер назвал способ лишить Россию доминирования в Черном море

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Регулярное проведение военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирующей позиции в Черном море, считает офицер ВМС США Брайан Харрингтон. Таким мнением он поделился в статье для издания The Hill.

По словам военного, ракеты «Бастион» и «Калибр», а также их противокорабельные и сухопутные версии большой дальности обеспечивают Россию огромной мощью, благодаря которой страна может применять в Черном море тактику, аналогичную Пекину в Южно-Китайском море. При этом Харрингтон напомнил о российских истребителях, препятствующих активности НАТО и его союзников в регионе.

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«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — написал он в материале.

Решением данной проблемы американский офицер назвал проведение военных маневров с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.

Известно, что в соответствии с конвенцией Монтре в мирное время нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при прохождении через проливы. В этой связи эксперт призвал государства совместными усилиями обойти это правило.

Кроме того, Харрингтон заявил о необходимости укрепления позиций партнеров по альянсу при помощи крылатых ракет. Он констатировал, что Румыния уже приняла решение о покупке ракеты Naval Strike Missile, но для противостояния России, по его убеждению, нужно привлечь также Болгарию и Турцию.

В заключение военный утвердил, что только такие шаги могут «сохранить свободу международных вод Черного моря».

Ранее, 1 ноября, стало известно, что корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу, сообщалось 1 ноября.

По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил российский лидер.

3 ноября корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, суда такого класса не так часто появляются в Черном море.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

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