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Взрыв в кафе в казахстанском Актау повредил 11 автомобилей

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В результате взрыва в казахстанском кафе «Аянят» города Актау оказались повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает в понедельник, 8 ноября, издание Tengrinews.kz.

В пресс-службе ДПС региона уточнили, что сотрудники дорожной полиции эвакуировали три автомобиля при помощи эвакуатора.

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О взрыве стало известно ранее в этот день. Здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров сообщил, что утечка газа может быть предположительной причиной взрыва.

По словам официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на момент хлопка заведение было закрыто.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.

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