Взрыв прогремел в кафе в казахстанском Актау

Взрыв прогремел в кафе города Актау (Казахстан). Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба департамента по ЧС Мангистауской области республики.

«7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу микрорайон 29 А при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения», — говорится в сообщении.

В результате взрыва здание оказалось полностью разрушено. О пострадавших не сообщается.

Как отмечают местные СМИ, инцидент произошел в кафе «Аянат».

Ранее, 31 октября, мощный взрыв прогремел на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла. В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 пострадали.