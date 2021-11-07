Прямой эфир
Мир
Подписчики Маска проголосовали за продажу 10% акций Tesla
Спорт
«Спартак» в меньшинстве выстоял в дерби с «Локомотивом»
Мир
Девушка Саакашвили заявила о его критическом состоянии
Мир
Восемь человек погибли из-за взрыва в афганском Джелалабаде
Мир
Пашинян высоко оценил действия миротворцев РФ в Карабахе
Мир
В центре Багдада прогремел взрыв
Мир
Политолог назвал блефом заявления Саакашвили о голодовке
Спорт
Российские пловцы Бородин и Колесников завоевали золото ЧЕ
Мир
Взрыв прогремел в кафе в казахстанском Актау
Общество
В Тбилиси прошла акция протеста против Саакашвили

Стала известна предположительная причина взрыва в кафе Казахстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка газа может быть предположительной причиной взрыва в казахстанском кафе «Аянят» города Актау. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

Он уточнил: на месте инцидента под завалами находятся еще два газовых баллона.

«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже было извлечено два газовых баллона. По словам хозяина [заведения], под завалами находится еще два газовых баллона емкостью 50 л каждый», — приводит слова Абдикадырова ТАСС.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

По словам официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на момент хлопка заведение было закрыто.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021