Стала известна предположительная причина взрыва в кафе Казахстана

Утечка газа может быть предположительной причиной взрыва в казахстанском кафе «Аянят» города Актау. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

Он уточнил: на месте инцидента под завалами находятся еще два газовых баллона.

«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже было извлечено два газовых баллона. По словам хозяина [заведения], под завалами находится еще два газовых баллона емкостью 50 л каждый», — приводит слова Абдикадырова ТАСС.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

По словам официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на момент хлопка заведение было закрыто.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.