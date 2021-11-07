Последствия взрыва в казахстанском кафе сняли с коптера

Последствия взрыва, который произошел в кафе в Актау (Казахстан), сняли с коптера. Кадры 7 ноября оказались в распоряжении «Известий».

О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что здание кафе «Аянят» было полностью разрушено.

«7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау по адресу: микрорайон 29А, при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области республики.

Информации о пострадавших не поступало.

До этого, 10 октября, в Казахстане произошел взрыв на арсенале в поселке Сарыкемер Жамбылской.