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Опубликованы кадры взрыва в кафе в Казахстане

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В Сети опубликовано видео с кадрами взрыва, который 7 ноября произошел в кафе в Казахстане.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

«7 ноября в 22:25 (19:25 мск) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау по адресу: микрорайон 29 А, при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что здание кафе «Аянят» было полностью разрушено.

До этого, 10 октября, в Казахстане произошел взрыв на арсенале в поселке Сарыкемер Жамбылской.

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