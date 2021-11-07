Прямой эфир
Мир
Пашинян высоко оценил действия миротворцев РФ в Карабахе
Мир
В центре Багдада прогремел взрыв
Мир
Политолог назвал блефом заявления Саакашвили о голодовке
Спорт
Российские пловцы Бородин и Колесников завоевали золото ЧЕ
Мир
Взрыв прогремел в кафе в казахстанском Актау
Общество
В Тбилиси прошла акция протеста против Саакашвили
Спорт
Тренер по боксу назвал чемпиона мира Петровского трудягой из Сибири
Общество
Всех четверых фигурантов дела о нападении на молодого отца в Новой Москве арестовали
Общество
Украина увеличит мощность импорта электроэнергии из Белоруссии
Общество
Импровизированный мемориал появился у офиса КПРФ в Москве

Кафе в Казахстане было закрыто во время взрыва

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кафе в казахском городе Актау, где 7 ноября произошел взрыв, было закрыто в момент ЧП. Об этом в воскресенье рассказал официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

«Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва в кафе никого не было, оно не работало», — сказал представитель МЧС «РИА Новости».

Причины и размер ущерба устанавливаются.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

В Сети опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021