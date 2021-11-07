Кафе в Казахстане было закрыто во время взрыва

Кафе в казахском городе Актау, где 7 ноября произошел взрыв, было закрыто в момент ЧП. Об этом в воскресенье рассказал официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

«Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва в кафе никого не было, оно не работало», — сказал представитель МЧС «РИА Новости».

Причины и размер ущерба устанавливаются.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

В Сети опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.