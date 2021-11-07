После взрыва в кафе в Казахстане никто не обращался в больницу
После взрыва в кафе в казахском городе Актау обращений в больницы города не поступало. Об этом 7 ноября сообщили журналистам в администрации Мангистауской области Казахстана.
«В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался», — говорится в распространенном заявлении.
О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало.
В Сети опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.