После взрыва в кафе в Казахстане никто не обращался в больницу

После взрыва в кафе в казахском городе Актау обращений в больницы города не поступало. Об этом 7 ноября сообщили журналистам в администрации Мангистауской области Казахстана.

«В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался», — говорится в распространенном заявлении.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что здание кафе «Аянят» было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало.

В Сети опубликовано видео с кадрами взрыва, а также видео с последствиями происшествия.