Россия может облегчить визовый режим для приезжающих привиться в РФ

Россия может облегчить визовый режим для иностранцев, желающих приехать за вакциной — рабочая группа Ростуризма планирует представить это предложение до конца года. Об этом «Известиям» заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко — эта организация также принимает участие в разработке программы вакцинных туров в РФ по поручению президента.

Руководитель ассоциации отметил, что окончательные предложения будут представлены уже в декабре, а запустить организованный вакцинный туризм можно будет с января 2022 года.

«С нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем, работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике», — отметил глава ассоциации.

Рабочая группа также поднимала вопрос об упрощении визовых требований для въезжающих по этой программе, уточнил Александр Осауленко. По его словам, участники дискуссии сошлись во мнении, что виза не должна выдаваться на месяц, этот срок следует сократить до 1-3 суток.

«Этот вопрос в обсуждении вакцинных туров — один из наиболее острых. Виза для въезжающих по этой программе должна быть прообразом электронной визы, должна выдаваться по упрощенному порядку. Решение по этому вопросу сейчас должны утвердить в МИД и МВД. Но, безусловно, вопрос времени получения визы — один из главных. Надо сделать так, чтобы человек, когда решил приехать вакцинироваться в Россию, сделал это максимально быстро и комфортно, надо упростить этот путь», — подчеркнул глава «Турпомощи».

Наибольшей популярностью у иностранцев будут пользоваться туры за однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», поскольку уже доказана его эффективность в сочетании с иностранными вакцинами, считает эксперт.

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«Прививай гостей: РФ готовится упростить выдачу виз для вакцинных туров»