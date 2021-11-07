Прямой эфир
Мир
Пашинян высоко оценил действия миротворцев РФ в Карабахе
Мир
В центре Багдада прогремел взрыв
Мир
Политолог назвал блефом заявления Саакашвили о голодовке
Спорт
Российские пловцы Бородин и Колесников завоевали золото ЧЕ
Мир
Взрыв прогремел в кафе в казахстанском Актау
Общество
В Тбилиси прошла акция протеста против Саакашвили
Спорт
Тренер по боксу назвал чемпиона мира Петровского трудягой из Сибири
Общество
Всех четверых фигурантов дела о нападении на молодого отца в Новой Москве арестовали
Общество
Украина увеличит мощность импорта электроэнергии из Белоруссии
Общество
Импровизированный мемориал появился у офиса КПРФ в Москве

В центре Багдада прогремел взрыв

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв прогремел в центре столицы Ирака Багдада. Об этом вечером 7 ноября сообщил местный телеканал «Ас-Сумария».

Блок любит троицу: Лавров указал ЕС на невынесенные уроки из Ливии и Ирака
Как Запад намерен разрешить кризис в Афганистане

По информации журналистов, инцидент произошел рядом с престижным районом Эль-Каррада, который входит в особо охраняемую «зеленую зону». В этом районе находятся посольства разных стран и государственные учреждения.

Другие подробности произошедшего не уточняются. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о покушении на премьер-министра Ирака аль-Каземи, которое было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Резиденция политика была атакована с использованием заминированного беспилотника. В результате атаки ранения получили 10 охранников, сам глава правительства не пострадал.

Позже были опубликованы фотографии, на которых запечатлены последствия атаки. На кадрах можно увидеть разрушенную бетонную крошку, которая рассыпана вокруг. Также в результате ударной волны выбиты окна и двери, обвалены ступени возле дома. Стены остались целы.

Министерство внутренних дел Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны аль-Каземи терактом, который был совершен при помощи трех БПЛА.

Как рассказал местный житель Сардар Кадир, перед покушением обстановка в Багдаде была неспокойной.

«Всё происходит на фоне противостояния между силами безопасности и проиранскими шиитскими ополченцами, сторонники которых разбили лагеря за пределами «зеленой зоны» в течение почти месяца после того, как они отвергли результаты парламентских выборов в Ираке», — отмечал он.

Помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака предложили США. Произошедшее, по словам Вашингтона, является актом терроризма и американские специалисты «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готовы помочь коллегам в поиске виновных в инциденте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021