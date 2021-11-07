В центре Багдада прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре столицы Ирака Багдада. Об этом вечером 7 ноября сообщил местный телеканал «Ас-Сумария».

По информации журналистов, инцидент произошел рядом с престижным районом Эль-Каррада, который входит в особо охраняемую «зеленую зону». В этом районе находятся посольства разных стран и государственные учреждения.

Другие подробности произошедшего не уточняются. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о покушении на премьер-министра Ирака аль-Каземи, которое было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Резиденция политика была атакована с использованием заминированного беспилотника. В результате атаки ранения получили 10 охранников, сам глава правительства не пострадал.

Позже были опубликованы фотографии, на которых запечатлены последствия атаки. На кадрах можно увидеть разрушенную бетонную крошку, которая рассыпана вокруг. Также в результате ударной волны выбиты окна и двери, обвалены ступени возле дома. Стены остались целы.

Министерство внутренних дел Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра страны аль-Каземи терактом, который был совершен при помощи трех БПЛА.

Как рассказал местный житель Сардар Кадир, перед покушением обстановка в Багдаде была неспокойной.

«Всё происходит на фоне противостояния между силами безопасности и проиранскими шиитскими ополченцами, сторонники которых разбили лагеря за пределами «зеленой зоны» в течение почти месяца после того, как они отвергли результаты парламентских выборов в Ираке», — отмечал он.

Помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака предложили США. Произошедшее, по словам Вашингтона, является актом терроризма и американские специалисты «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готовы помочь коллегам в поиске виновных в инциденте.