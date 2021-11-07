Опубликованы кадры разрушений после атаки на резиденцию премьера Ирака

В Сети появились фотографии, на которых запечатлены последствия атаки на резиденцию премьер-министра Ирака.

На кадрах можно увидеть разрушенную бетонную крошку, которая рассыпана вокруг. Также в результате ударной волны выбиты окна и двери, обвалены ступени возле дома. Стены остались целы.

Покушение на премьер-министра Ирака аль-Казыми было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. В результате атаки на резиденцию ранения получили 10 охранников, сам глава правительства не пострадал.

Помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака предложили США. Произошедшее, по словам Вашингтона, является актом терроризма, и американские специалисты «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готовы помочь коллегам в поиске виновных в инциденте.

По заявлению ВС Ирака «ситуация с безопасностью в «зеленой зоне», где располагается резиденция премьера, «стабильная и находится под контролем».