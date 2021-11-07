Камеры засняли момент массовой драки в Домодедово

Камеры видеонаблюдения засняли момент массовой драки, которая произошла в подмосковном Домодедово. Видео 7 ноября оказалось в распоряжении «Известий».

На записи заметно, как мужчины разговаривают, после чего начинается драка. Несколько людей дерутся на проезжей части. Один из участников потасовки бросается на проезжающую мимо машину.

Массовая драка произошла ранее в этот день. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»)

В настоящий момент задержаны семь человек, активно принимавших участие в драке. Поиск остальных участников конфликта продолжается.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту произошедшего.