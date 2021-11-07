Прокуратура взяла на контроль проверку по факту драки в Домодедове

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту массовой драки в подмосковном Домодедове. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента.

Массовая драка произошла ранее в этот день. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.

29 августа сообщалось о возбуждении административных дел в отношении 169 человек, доставленных в отделения полиции после массовой драки, произошедшей у хостела в подмосковных Мытищах на Бабаевской улице.