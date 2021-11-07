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Уголовное дело возбуждено после драки в Домодедово

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Уголовное дело возбудили после массовой драки в Домодедово. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в Главном управлении МВД РФ по Московской области.

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«Дознавателем отдела дознания УМВД России по г.о. Домодедово по факту драки, произошедшей 6 ноября в г. Домодедово, возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент задержаны семь человек, активно принимавших участие в драке. Поиск остальных участников конфликта продолжается.

Массовая драка произошла ранее в этот день. В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.

На другом опубликованном ролике видно, что одного из пострадавших повалили на асфальт, после чего его начали избивать ногами несколько человек. Через некоторое время компания скрылась.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результат проверки по факту произошедшего.

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