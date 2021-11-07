Очевидцы опубликовали в Сети видео массовой драки в Домодедово
Массовая драка произошла в подмосковном городе Домодедово. В социальных сетях появилось видеозапись с места происшествия.
На кадрах видно, что участниками потасовки стали порядка двух десятков человек.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
29 августа сообщалось о возбуждении административных дел в отношении 169 человек, доставленных в отделения полиции после массовой драки, произошедшей у хостела в подмосковных Мытищах на Бабаевской улице.