Российские пловцы Бородин и Колесников завоевали золото ЧЕ

Россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани. Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 м вольным стилем. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бородин показал время 3 минуты 58,83 секунды, установив юниорский рекорд мира. Второе место занял итальянец Альберто Раццетти (4.00,34), замкнул тройку венгр Хуберт Кош (4.03,16).

Четвертым стал другой представитель России — Максим Ступин (4.04,38).

Спортсмены Климент Колесников и Владислав Гринев выиграли золото и бронзу соответственно на дистанции 100 м вольным стилем.

Колесников преодолел дистанцию за 45,58 секунды. Время Гринева составило 46,06 секунды.

Накануне российский пловец Михаил Доринов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани. Он преодолел расстояние за 2 минуты 2,07 секунды.

Доринов завоевал бронзовую награду соревнований по плаванию на короткой воде во второй раз. В 2016 году он занял в этой дисциплине третье место на чемпионате мира.