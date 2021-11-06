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Россиянин Доринов завоевал бронзу ЧЕ на дистанции 200 м брассом

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Российский пловец Михаил Доринов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани. Он преодолел расстояние за 2 минуты 2,07 секунды, сообщает 6 ноября «Спорт-Экспресс».

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Победителем на дистанции стал Илья Шиманович из Белоруссии: его время — 2 минуты 1,73 секунды, второе место у Арно Камминги из Нидерландов — 2 минуты 1,74 секунды. Еще один россиянин Александр Жигалов показал результат в 2 минуты 2,72 секунды и стал пятым.

Михаил Доринов завоевывает бронзовую награду соревнований по плаванию на короткой воде во второй раз. В 2016 году он занял в этой дисциплине третье место на чемпионате мира.

Сборная России на текущий момент лидирует в медальном зачете: восемь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. На втором месте — сборная Нидерландов (6-4-5), на третьем — итальянцы (4-13-7). Соревнования завершатся 7 ноября.

Ранее, 5 ноября, Анастасия Кирпичникова заняла первое место на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Она финишировала с результатом 15 минут 18,30 секунды.

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